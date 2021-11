Ässät-pomo valottaa: Karri Kiven valinta eteni vauhdilla – "Olen tietenkin pettynyt myös omaan tekemiseeni"

Viimeisestä kymmenestä ottelusta kaksi voittanut Ässät on kolmen ottelun tappioputkessa. Kuluvalla kaudella Porissa on nähty esimerkiksi fanien protesteja seuran nykytilasta .

– Kyllähän me olemme tietysti pienen budjetin joukkueena lähtökohtaisesti taistelemassa kymmenen sakkiin pääsystä. Kun siihen on kymmenen pistettä matkaa, ei voi olla tyytyväinen. Alkukautemme tulos on kokonaisuuden summa. Olen tietenkin pettynyt myös omaan tekemiseeni.