Näin Tunteet pelissä -tähti Bethany Joy Lenz päätyi 10 vuodeksi mukaan salaiseen kulttiin – aikoo kirjoittaa kokemuksistaan kirjan

Lenz menetti paljon ollessaan osa ryhmää

– Ironista on, että menetin niin monta mahdollisuutta, koska asetin tämän ryhmän etusijalle. Olin urani huipulla ja sain tarjouksia isoista elokuvista ja Broadway-ohjelmista. Kaikki, mitä varten olin harjoitellut, kaikki lapsuuden unelmani olivat toteutumassa, ja sanoin ei kaikelle, jotta voisin lähteä elämään tämän syrjäisen, pienen ihmisryhmän kanssa vakuuttuneena tekeväni jalon, hengellisen uhrauksen. Kerron teille, että kaikista ryhmistä, jotka vaativat teitä uskomaan jokaiseen yksityiskohtaan siitä, mitä he uskovat tullakseen rakastetuiksi ilman tuomitsemista, kannattaa juosta karkuun, Lenz kertoi.

Lenz ei ole koskaan julkisesti identifioinut kulttia, johon kuului, mutta on muuten vastustanut organisaatioita, joiden viestinnän on nähnyt ongelmallisena. Vuonna 2021 Lenz kirjoitti Mosaic Church -kirkosta Instagramissa. Hänen mukaansa kirkon hierarkkinen kaltoinkohtelu tapahtuu kulissien takana ja sitä on paljon vaikeampi havaita, jos ei ole itse sisäpiirissä. Hän on kertomansa mukaan ollut enemmän ja vähemmän vain osallistujana kyseisessä kirkossa kahden vuoden ajan.