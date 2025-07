Alina Tomnikov kansainvälisen jättituotannon tähdeksi: "Tämä on iso hyppy tuntemattomaan"

Suomalaisnäyttelijä nähdään kansainvälisessä suurtuotannossa.

Näyttelijä Alina Tomnikov on kiinnitetty yhteen päärooleista Amazon MGM Studiosin tuottamaan kansainväliseen jättisarjaan, Mellakka Helsinki kertoo tiedotteessaan.

Tomnikov nähdään Bloodaxe-nimisessä sarjassa kaksoisroolissa. Historiallisen draaman takana ovat Vikings-menestyssarjan luoneet Michael ja Horatio Hurst.

Tiedotteen mukaan sarja jatkaa Vikings-maailman perintöä, uudesta omasta näkökulmastaan. Tomnikov kertoo tiedotteessa lähtevänsä mukaan innolla, mutta pää kylmänä.

–Tämä on iso hyppy tuntemattomaan – vielä on vaikea täysin hahmottaa, miten laajasta ja merkittävästä tuotannosta on kyse ja mitä kaikkea matkan varrella tulee vastaan.

Muissa rooleissa nähdään muun muassa Neighbors-sarjasta tuttu Xavier Molyneux, Bridgertonista tuttu Jessica Madsen, sekä kolmessa James Bond -elokuvissa nähty Jesper Christensen.

Tiedotteen mukaan Bloodaxe-sarjan kuvaukset alkavat tänä kesänä Irlannissa ja Islannissa. Sarja julkaistaan Amazon Prime -alkuperäissarjana yli 240 maassa. Julkaisuajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.