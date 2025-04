Syövätkö Trumpin tullit talouskasvumme? – "Suomalaisilla varmaan hatut täynnä jäitä"

Trumpin tullipolitiikka on saanut pörssikurssit heilahtelemaan rajusti maailmalla.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi keskiviikkona, että Yhdysvaltain määräämät lisätullit jäädytetään 90 päiväksi niiltä mailta, jotka eivät ole ryhtyneet vastatoimiin Yhdysvaltoja vastaan.

Näiden maiden tullit ovat 90 päivän ajan 10 prosenttia. Sama tulli koskee myös EU:ta.

Kiinaan kohdistuvat tuontitullit ovat sitä vastoin aiemmin kerrottua korkeammat. Valkoinen talo tarkensi torstaina, että Kiinalle määrätyt tullit ovat nyt yhteensä 145 prosenttia.

Ainoastaan Kiina ja Yhdysvallat jatkavat yhä tullisotaa.

Asiantuntijoiden mukaan tilanne voi lisätä kiinalaistavaroiden vyöryä Eurooppaan, joka voi vääristää kilpailua.

Tullien on pelätty syövän talouskasvun Suomessa. Voiko näin yhä käydä?

– Voi, jos tulevat neuvottelut epäonnistuvat ja ajaudutaan vastatullien vastatulleihin, kuten Kiina ja USA nyt. Sitten ollaan pulassa.

– Nyt vallitseva epävarmuus voi jo sinällään nitistää yritysten investointihaluja, mikä heikentäisi talouskasvua, MTV Uutisten politiikan toimittaja Ossi Rajala kertoo.



Onko Suomen näkökulmasta tilanteessa mahdollisuuksia parempaan?



– On. EU on solmimassa uusia kauppasopimuksia esimerkiksi Etelä-Amerikkaan Mercosur-sopimuksella. Muuallakin saatetaan etsiä uusia kauppakohteita Yhdysvaltojen tilalle. Uutta kauppaa voi näin syntyä ja vihreän siirtymän investointeja on tulossa Suomeen.

Nyt tulleihin on otettu kolmen kuukauden aikalisä, mutta epävarmuus jää maailmantalouteen.

Miten turbulenssin kanssa nyt eletään. Rajalan mukaan paljon riippuu siitä, miten neuvottelut lähtevät etenemään ja mitä Trump haluaa.

– Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on hoettu, että jäitä hattuun. Nyt hoetaan taloudessa, että jäitä hattuun. Suomalaisilla on varmaan hatut aika täynnä jäitä. Ei tässä muu auta kuin katsoa rauhallisesti mitä tuleman pitää.

