Trump vierailee Texasin tulva-alueella – kadonneiden etsinnät jatkuvat yhä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapui perjantai-iltana Suomen aikaa pahoista tulvista kärsineeseen Texasin osavaltioon.

Trumpin on Melania-vaimonsa kanssa määrä tavata muun muassa paikallisia pelastajia, viranomaisia ja tulvauhrien perheitä. Presidenttipari saapui ensin pahimmista tulvista kärsineeseen Kerrvilleen, jossa heitä vastassa oli Texasin kuvernööri Greg Abbott.

Texasin tulvissa on vahvistettu kuolleen ainakin 120 ihmistä, ja niiden jäljiltä on yhä kateissa yli 170. Kuolonuhrien määrän uskotaan vielä nousevan, sillä tällä viikolla ketään ei ole enää löydetty elossa.

Varhain viime viikon perjantaina Texasiin iskeneet rankkasateet ja niitä seuranneet tulvat koettelivat erityisesti Kerrin piirikuntaa osavaltion keskiosassa. Alueelle satoi perjantain vastaisena yönä kuukausien sademäärä, ja Guadalupejoen vedenpinta nousi noin kahdeksan metriä 45 minuutissa. Tämän jälkeenkin alueella on ollut jaksottaisia sateita.

Trumpia on äkkitulvien jälkimainingeissa kritisoitu leikkauksista, joita hänen hallintonsa on tehnyt Yhdysvaltain kansalliseen sääpalveluun ja Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaatioon.

Leikkausten on muun muassa katsottu heikentäneen säävaroitusjärjestelmiä, minkä on esitetty osaltaan vaikuttaneen viranomaisten kykyyn reagoida tulviin. On kuitenkin epäselvää, millainen vaikutus leikkauksilla oli Texasin tulviin reagoimiseen.