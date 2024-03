Näin Tampereen taksikuskin taposta epäilty mies on kommentoinut tapahtunutta: "Hän on katuvainen"

Ei aiempaa rikostaustaa

– Mielestään hän ei ole syyllistynyt tahalliseen henkirikokseen. Kysymys on huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Hän on kuitenkin katuvainen.

Hyvärinen ei kommentoi sitä, miksi mies on soittanut hätäkeskukseen tai mitä hän on puhelussa kertonut. Hän ei myöskään valota sitä, mistä syystä koko tilanne on saanut alkunsa. Poliisi kertoi eilen, että teon motiivina on epäillyn henkilökohtaiset syyt.