Puolustusmenojen osuus ensi vuoden ennustetusta bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia, kertoo puolustusministeriö. Osuus pysyisi samana kuin tänä vuonna.
Hallituksen kevään linjausten mukaisesti Puolustusvoimat käynnistää etupainotteisesti Maavoimien 2030-luvun materiaalihankkeita.
Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotuksessa ensi vuodelle puolustusmateriaalihankintoihin kohdennetaan noin 1,5 miljardia euroa ja monitoimihävittäjien hankintaan 1,4 miljardia euroa.
Hallitus ilmoitti jo keväällä, että aikoo nostaa puolustusmäärärahojen tason vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä.
Kesällä sotilasliitto Naton jäsenmaat sitoutuivat nostamaan puolustusmenonsa viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Vähintään 3,5 prosentin tulisi olla niin sanottuja kovia puolustusmenoja.