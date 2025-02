Näin suomalaiset ja yritykset luottavat talouteen

Suomalaiset kuluttajat jatkoivat synkistelyään helmikuussa, kertoo Tilastokeskus.

Luottamusindikaattorin lukemat laskivat hieman tammikuuhun verrattuna ja pysyivät selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Indikaattorin saldoluku oli –9,0, kun keskiarvo on –2,6.

Arvio oman talouden nykytilasta oli synkähkö ja odotukset Suomen taloudesta vaisuja. Vain runsas viidesosa kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen kohenemiseen seuraavan vuoden aikana.

– Kuluttajien näkemykset ovat ymmärrettäviä, sillä yleinen talouskehitys on myös reaalisesti ollut pitkään heikkoa Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Lisäksi yleinen ilmapiiri maailmalla sotineen kaikkineen on huono, sanoi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo tiedotteessa.

Työttömyys huolettaa monia

Odotus yleisestä työttömyyskehityksestä synkistyi edelleen, ja työttömyyden uhka koettiin omalla kohdalla suureksi. Arviot inflaatiosta olivat nousussa.

Kuluttajista 61 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän tulevan vuoden aikana ja runsas neljännes arvioi oman työttömyysriskinsä kohonneen.

Kuluttajat pitivät ajankohtaa edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden hankinnalle ja rahankäyttöaikeita kulutukseen oli niukalti. Asunnon ostamista harkitsi normaalia harvempi kuluttaja.

– Heikko luottamus ja vaisut arviot varsinkin omasta taloudesta heijastuvat tutkitusti kuluttajien käyttäytymiseen. Työttömyys ja lomautukset ovat monille todellisuutta, Kangassalo toteaa.

– Kuluttajien ostovoima on kyllä jo laajasti ehtinyt parantua, kun rahaa on jäänyt säästöön, inflaatio hidastunut, korot laskeneet ja palkat monilla nousseet. Niinpä on toiveita kulutuksen kasvusta lähitulevaisuudessa, Kangassalo jatkaa.

Yritysten tilanne hiljalleen kohentumassa

EK:n luottamusindikaattorin mukaan elinkeinoelämän luottamus ei juuri muuttunut helmikuussa. Teollisuudessa ja palveluissa nähtiin pientä nousua, mutta rakentaminen ja kauppa painuivat.

– EK:n helmikuun suhdannetiedustelun perusteella yritysten tilanne on hiljalleen kohentumassa, vaikka elpyminen on kokonaisuutena ollut vielä varovaista, kertoo EK:n pääekonomisti Penna Urrila tiedotteessa.

– Teollisuuden ja palveluiden suhdannekuva vahvistui hieman, kun taas vähittäiskaupassa varastojen kasvu painoi luottamusindikaattoria. Rakentamisessa suhdannekuva on pysynyt huomattavan heikkona, Urrila toteaa.