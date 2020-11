Essi kertoo hetkestä, kun laiva ajoi karille: "Ikkunasta nähtiin, että ollaan hyvin lähellä maata"

– Sanotaan näin, että on ollut selkeästi pahempia tuulia aikaisemmilla risteilyillä. Ei kiinnittänyt huomiota, mutta hiukan toki laiva keinui.

Enemmän tiedotusta

– Nyt on ollut lähinnä kuulutuksia, että tilanne on hallinnassa ja saatu pohjakosketus, mutta se on ollut ainoa tieto, mitä olemme saaneet.