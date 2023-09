Näin Sanna Marinin ero kansanedustajan tehtävästä tapahtuu – ainakin kahden pyyntö on tyrmätty

Perustuslain mukaan eduskunta voi myöntää kansanedustajalle vapautuksen, jos siihen on hyväksyttävä syy. Käytännössä hyväksyttävä syy on ollut merkittävään virkaan tai toimeen siirtyminen.

Eduskunnan pääsihteeri tarkastaa uuden kansanedustajan valtakirjan. Ennen kuin uusi edustaja ryhtyy hoitamaan edustajantointaan, hänen on esitettävä tarkastettu valtakirja puhemiehelle, joka ilmoittaa tästä täysistunnossa.

Vain kahdelle edustajalle ei ole myönnetty vapautusta vuoden 1979 jälkeen

Vuodesta 1979 lähtien 66 kansanedustajaa on anonut vapautusta kansanedustajan tehtävästä. Marinista tulee 67:s vapautusta anonut kansanedustaja.

Useimmin siirrytty maaherraksi

Pääosin eduskunnasta eroa pyytäneet kansanedustajat ovat siirtyneet julkishallinnon palvelukseen. 12 kansanedustajaa on siirtynyt maaherraksi – tehtävään, joka lakkasi olemasta vuoden 2009 lopussa, kun kaikki läänit lakkautettiin. Viimeisin maaherraksi siirtynyt kansanedustaja oli Tuula Linnainmaa (kok.) vuonna 1997.

Toiseksi eniten, seitsemän edustajaa, on siirtynyt kaupungin- tai kunnanjohtajaksi tai pormestariksi. Apulaiskaupunginjohtajaksi tai -pormestariksi on lähtenyt kuusi edustajaa. Kelan pääjohtajaksi on siirtynyt kaksi ja Kelan johtajaksi kolme edustajaa.