Näin Sanna Marin kommentoi nyt Hornet-avaustaan: Myös Suomessa varauduttava laajempaan keskusteluun Ukraina-avusta

– Koko kansainvälisen yhteisön on toimitettava Ukrainalle entistä enemmän myös raskaampaa aseistusta, jotta Ukraina voi työntää venäläiset joukot alueeltaan ja voittaa sodan. Mitä nopeammin tähän kykenemme, sen parempi.

– Keskustelua eurooppalaisen puolustusteollisuuden vahvistamisesta käydään myös EU:n piirissä ja seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa on tarkoitus käsitellä yhteishankintoja välineenä Ukrainan tukemisessa, Marin kirjoittaa erityisavustajansa välityksellä.

Osa laajempaa keskustelua Ukrainan ilmapuolustuksesta

Marin korostaa, että hävittäjäkysymys on osa laajempaa apua, jota Ukrainalle annetaan ilmapuolustukseen.

Marin painottaa, että Suomi voisi luovuttaa poistuvaa kalustoa. Puolustusvoimat on tosin kertonut aiemmin, että ensimmäiset Hornet-hävittäjät poistuvat Suomen käytöstä vasta vuosien 2025-2026 tienoilla.

– Hävittäjien osalta Suomi saa korvaavaa kalustoa lähivuosina ja siksikin poistuvan kaluston jatkokäytöstä on käytävä keskustelua. Asiasta ei ole tehty linjauksia tai päätöksiä ja Suomen on tarkasti arvioitava mahdollisia ratkaisuja myös geopoliittisen sijaintimme ja omien puolustustarpeidemme kautta. Laajempaan keskusteluun Ukrainan ilmapuolustuksesta on kuitenkin syytä varautua myös Suomessa, Marin päättää.