Kokoomuksen Häkkänen: Herkistä avauksista syytä keskustella ensin kotimaassa

"En näe, että Suomi voi toimia aloitteellisesti"

– Yleisellä tasolla on erittäin tervetullutta, että lännen aseapu on vahvaa sekä jatkuvaa ja suurimmat länsiliittouman maat kantavat vastuuta. Suomi on Venäjän rajalla ja vielä Naton ulkopuolella. Strategisesti tärkeimpien asejärjestelmien, kuten hävittäjien, kanssa on oltava varovainen, ettei oma puolustuskyky heikkene, Häkkänen sanoo.