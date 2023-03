Marin: "Emme tätä keskustelua pääse pakoon Suomessa" – tämä on Hornet-saagan tilanne juuri nyt

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Ukraina on esittänyt Suomelle pyynnön hävittäjiä koskevista keskusteluista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi keskiviikkona MTV:n Asian Ytimessä -ohjelmassa, että Ukrainasta ei ole oltu häneen yhteydessä.

Marinilta kysyttiin tänään lehdistön edessä EU:n huippukokouksen yhteydessä, kenelle Ukrainan esittämä pyyntö hävittäjäkeskustelusta on lähetetty.

– En tietenkään voi yksityiskohtaisesti kertoa luottamuksellisista keskusteluista eri maiden välillä. Voin yleisellä tasolla todeta, että Ukraina on pyytänyt Suomelta apua, aivan kuten kaikilta muiltakin EU:n jäsenmailta saadakseen lisää aseapua, Marin sanoi.

Hävittäjistä keskusteltu jo aiemmin

Marinin mukaan on selvää, että yleinen linja Ukrainan tukemisen tärkeydestä ON Suomessa ja Euroopassa yhtenäinen. Keskustelu aseavun luonteesta on asia erikseen.