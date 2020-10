Näin psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma arvioi Vastaamo-kiristäjää: "Tekijä on jokseenkin ilman omaatuntoa vaeltava persoona, joka ei häikäile mitään"

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma on työssään törmännyt rikollisiin laidasta laitaan. Mitä Vastaamo-tietomurto ja viattomien psykoterapiapotilaiden kiristys kertoo tietomurron tehneestä tahosta? Asiaa tiedusteltiin Lauermalta MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa keskiviikkona.

Tekijästä ei toistaiseksi tiedetä juuri mitään, ja Lauermankin mukaan tekijää on vaikeaa luonnehtia pelkän teon perusteella. Yhdestä seikasta hän on kuitenkin varma.

– Ei tarvita oikeuspsykiatria tai muuta asiantuntijaa toteamaan, että näin raaka ja säälimätön teko on sellainen, että sen tekijä on jokseenkin ilman omaatuntoa vaeltava persoona, joka ei häikäile mitään.

– Voi myös olla kyse tekijästä, joka on itse ahdingossa, talousvaikeuksissa, ja joka tekee epätoivoisia tekoja.

Lauerma kuitenkin korostaa toistamiseen, että tietomurtajia ja kiristäjiä on vaikea profiloida, koska varmaa tietoa tekijöistä ei juurikaan ole.

– Tässä vaiheessa meillä ei ole sellaisia tietoja, että tätä voitaisiin järin paljon profiloida, vaikka esimerkiksi kirjoitusasun perusteella näitä (kiristys)viestejä on kyllä analysoitu alan asiantuntijoiden toimesta.

Kuinka paljon keskuudessamme on ihmisiä, joilla on psykopaattisia piirteitä? Hannu Lauerma vastaa muun muassa tähän kysymykseen Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa, joka on katsottavissa kokonaisuudessaan artikkelin yllä olevalta videolta.