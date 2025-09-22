Enää kuusi prosenttia lukee sanomalehtensä pelkästään painettuna. Määrä on laskenut viime vuodesta lähes 10 prosenttia.
Jo lähes puolet suomalaisista lukee sanomalehtensä pelkästään digitaalisena. Määrä on kasvanut viime vuodesta seitsemällä prosentilla.
Asia selviää Kansallisesta mediatutkimuksesta, jonka mukaan sanomalehtiä lukee digitaalisena yhteensä lähes 90 prosenttia suomalaisista. Digilukeminen on yleisintä 35–44-vuotiailla, joista digilukijoita on 95 prosenttia.
65 vuotta täyttäneet lukevat tutkimuksen mukaan digitaalisia sanomalehtiä jonkin verran vähemmän kuin nuoremmat, mutta heistäkin 80 prosenttia lukee digitaalisia sanomalehtiä joko pelkästään tai paperilehden ohella.
Yli neljä miljoonaa lukee sanomalehtiä
Painettua sanomalehteä puolestaan lukee 46 prosenttia suomalaisista, mutta heistä lähes kaikki lukevat sanomalehtiä myös digitaalisessa muodossa. 65 vuotta täyttäneistä painetun sanomalehden lukijoita on kuitenkin noin kaksi kolmasosaa.
Pelkästään painettuna sanomalehtiä lukee tutkimuksen mukaan kuusi prosenttia suomalaisista. Määrä on laskenut viime vuodesta yhdeksän prosenttia.
Tutkimuksen mukaan 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä. Tämä tarkoittaa 4,1 miljoonaa ihmistä.
Kansalliseen mediatutkimukseen vastaa vuosittain 23 000 vähintään 15-vuotiasta suomalaista. Mediatutkimuksessa on mukana 127 sanomalehteä.
Tutkimuksen toteutti Kantar.