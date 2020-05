Näin pieni koronavirus pilasi Putinin suuret suunnitelmat – millainen on Venäjän tulevaisuus? "Jotain pitää tehdä"

– Kyllä tämä on ilman muuta Putinin hallinnon vakavin paikka tähän mennessä, Lassila arvioi.

Suhteessa väkilukuun Venäjällä on kirjattu reilut tuhat tartuntaa ja kymmenen kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Ketään ei ole tarjolla tilalle – vielä

– Toisaalta on tullut yhä selkeämmin esille, että Putinin hallinto on ollut täysin avuton – poikkeuksellisen avuton – hoitamaan tätä kriisiä. Virheitä on tullut virheiden perään. Yhtään ainoaa onnistunutta hetkeä ei voi nähdä, Lassila arvioi.