Artisti Selena Gomez on avioitunut tuottaja Benny Blancon kanssa.

Artisti-näyttelijä Selena Gomez ja tuottaja Benny Blanco ovat avioituneet. Gomez paljasti ilouutiset julkaisemalla tunnelmallisia otoksiaan häistään Instagram-tilillään.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Gomez ja Blanco ovat tunteneet toisensa jo vuosia tehtyään yhteistyötä vuoden 2019 singlellä I Can't Get Enough Tainyn ja J Balvinin kanssa. He alkoivat seurustella kesäkuussa 2023.

Selena Gomez ja Benny Blanco paljastivat suhteensa vuonna 2023.

Elokuussa 2023 Gomez julkaisi Blancon tuottaman singlen Single Soon. He tekivät debyyttinsä punaisella matolla vuoden 2024 Emmy-gaalassa tammikuussa ja kihlautuivat saman vuoden joulukuussa.

Gomezin on voinut nähdä muun muassa Only Murders in the Building -draamasarjassa.