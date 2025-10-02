Metsä Group aloittaa kaikkia liiketoiminta-alueitaan ja konsernitoimintojaan koskevat muutosneuvottelut.
Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa toteutuessaan noin 800 vakituisen työtehtävän pysyvään vähennykseen, joista Suomessa on arviolta 540.
Metsä Group ilmoitti heinäkuun lopussa aloittavansa 300 miljoonan euron kustannussäästö- ja tulosparannusohjelman suunnittelun. Nyt käynnistettävät muutosneuvottelut liittyvät tähän ohjelmaan.
Metsä Groupin 540 vakituisen työtehtävän vähennykset jakautuisivat eri paikkakuntien kesken seuraavasti: Espoo noin 140, Äänekoski noin 70, Kemi noin 60, Simpele noin 40, Lappeenranta (mukaan lukien Joutseno) noin 35 ja muut paikkakunnat yhteensä noin 190.
Suunnitellut muutokset voivat yhtiön mukaan johtaa irtisanomisten lisäksi myös työtehtävien muutoksiin.
Metsä Groupiin kuuluvan pörssiyhtiö Metsä Boardin suunnitellut vähennykset ovat mukana luvuissa. Metsä Board kertoi aiemmin tänään muutosneuvotteluiden aloittamisesta ja 315 henkilön arvioidusta vähennystarpeesta. Näistä 155 on Suomessa.
Kannattavuus heikentynyt
Metsä Groupin pääjohtajan Jussi Vanhasen mukaan yhtiön kannattavuus on heikentynyt kolmea kautta, kun maailmankaupan lisääntyneet epävarmuudet ovat vähentäneet tuotteiden kysyntää, valuuttakurssien muutokset ovat heikentäneet tulosta ja raaka-ainekustannusten ja yleisen kustannustason nousu on syönyt yhtiön kannattavuutta.
– Toimimme pääomavaltaisessa liiketoiminnassa, jossa matalasta kysynnästä johtuvat alhaisemmat käyntiasteet ja selkeästi kasvaneet kustannukset ovat kestämätön yhtälö, johon on reagoitava, Vanhanen sanoo tiedotteessa.
Metsä Group työllistää globaalisti noin 9 600 ihmistä, joista Suomessa noin 5 600.