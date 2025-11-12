Neuvottelut voivat johtaa Lappeenrannan, Rauman, Rengon ja Vilppulan sahojen koko henkilöstön lomauttamiseen vuoden 2026 aikana.
Metsä Groupiin kuuluva sellu- ja sahayhtiö Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut enintään 90 päivän lomautuksista yhtiön Lappeenrannan, Rauman, Rengon ja Vilppulan sahoilla, yhtiö kertoo tiedotteessa.
Yhtiö perustelee päätöstä sahatavaran haastavalla markkina- ja puunkorjuutilanteella sekä näistä aiheutuvalla tarpeella tuotannonrajoitusseisokkeihin. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 350 ihmistä.
