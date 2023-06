Näin Nico ja Krete muistelevat aikaa rakkauden saarella – antavat vinkkinsä villaan vielä asteleville sinkuille: "Se näyttää tyhmältä, jos et..."

MTV Uutiset pirautti Nicolle ja Kretelle ja pyysi kaksikkoa muistelemaan Love Island -kokemusta nyt, kun reissusta on vierähtänyt miltei pari vuotta.

Nico ja Krete kehuvat, että Love Islandille on aina onnistuttu valitsemaan hyvä osallistujakokoonpano. Krete kertoo jopa yllättyneensä siitä, miten hyvin saarelaiset tulivat juttuun keskenään.

Reissu rakkauden saarelle on piirtynyt molempien mieleen positiivisena kokemuksena, josta jäi käteen pelkkää hyvää. He kuvaavat kahden rakkauden saarella vietetyn kuukauden olleen taianomaista aikaa.

Toiselle sijalle Love Island Suomessa yltänyt pari ei harmittele sivu suun mennyttä voittoa – näin he puhuvat paluusta ulkomaailmaan

Nicon ja Kreten elämä on tänä päivänä tietyiltä osin hyvin erilaista verrattuna aikaan ennen Love Islandiin osallistumista. He astelivat rakkauden saarelle sinkkuina, mutta nyt vierellä on jo pitkään ollut kumppani. Kaksikko myös asuu yhteisessä kodissa Virossa.