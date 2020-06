Näin ministerin eroon johtaneet koulutukset käynnistyivät – Tekir on laskuttanut työstä, josta Kulmuni ei ole ollut selvityksensä mukaan tietoinen

Kulmuni ei tiennyt yksityskohdista

Kulmunin vastauksessa kerrotaan, että hän on ollut Tekirin esiintymisvalmennuksessa jo 31. heinäkuuta 2019, vaikka Tekirin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen sopimus on solmittu vasta 8. elokuuta 2019.

Kulmuni on luetellut vastauksessaan seitsemän koulutustilaisuutta, joihin hän on osallistunut.

Valtiovarainministeriöltä selvitys torstaina

Tekir Oy on laskuttanut Kulmunin koulutuksista yli 50 000 euron edestä, kun otetaan huomioon koulutukset ajoilta, jolloin Kulmuni on ollut elinkeinoministeri ja valtiovarainministeri.

– Koulutusta suunniteltaessa puhuttiin eri osapuolten kesken, että myös erilaisiin viestinnän ad hoc tilanteisiin tarvitaan erillistä palvelua ja niin on myös toimittu. Ymmärtääkseni myös ne on kirjattu sopimukseen, koska tehtyyn sopimukseen on kirjattu selkeästi, että ylimenevän työn tuntihinnoista on sovittu, Jääskeläinen kirjoittaa selvityksessään.