Näin liikenne menisi sekaisin sähkökatkon iskiessä – näillä vinkeillä selviät sähkökatkon yli

Liikenteen kannalta merkitystä on erityisesti sillä, mihin kellonaikaan ja viikonpäivään sähkökatko ajoittuu. Varautumisen kannalta merkittävää on myös se, tuleeko sähkökatkosta ennakkovaroitus vai ei.

Suurimmat vaikutukset liikenteeseen sähkökatkoilla on luonnollisesti silloin, kun liikennettä on eniten, eli arkipäivinä aamu- tai iltaruuhkien aikaan.

Vinkkamiehiä suuriin risteyksiin

Kun sähköt menevät poikki, liikennepoliisin pyrkimyksenä on Pastersteinin mukaan turvata se, että ajoneuvoilla pääsee kaupungista turvallisesti ulos. Siksi keskeisistä risteyksistä on raakattu kaikkein keskeisimmät, joihin pyritään liikennevalojen sammuessa järjestämään ihminen ohjaamaan liikennettä.

– Vinkkamiehiä on suunniteltu Mäkelänkadun ja Koskelantien, Mäkelänkadun ja Sturenkadun sekä Itäväylän ja Kehä I:n risteyksiin, jotta niistä pääsisi ulos kaupungista. Se on varmaa, että siellä missä on normaalisti liikennevalo-ohjausta, tulee sähkökatkon aikana olemaan pitkiä jonoja ja paljon ruuhkaa.