Hakaniemen mysteerimötikkä paljasti tärkeän tarpeen – unohdettu osa turvallisuutta

– Tämä ei varsinaisesti yllätä. Väestönsuojien hätäpoistumisreitit eivät ole olleet ihmisten mielissä pitkään aikaan. On kuitenkin hyvä varmistaa, että niistä tiedetään ja että ne toimivat, sanoo SPEK:in väestönsuojeluasiantuntija Jaakko Koivula tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan usein hätäpoistumistie on maanalainen käytävä, joka johtaa ulospääsyluukkuun. Luukun kautta suojassa olevat voivat pelastautua, mikäli rakennus on sortunut, tai varsinainen poistumistie ei ole käytössä. Väestönsuojissa on lapio ja rautakanki ulos pääsyä varten. Joissain kiinteistöissä hätäpoistumisreitti voi sijaita myös maan päällä.