Näin laadukasta juomavesi on Suomessa – kahdelta alueelta löytyi terveydelle haitallisia aineita

Yhdeksässä kunnassa laatutavoitteet eivät täyttyneet



Tapauksia, jotka eivät aiheuttaneet terveyshaittaa, mutta joissa suomalaiset tavoitteet veden laadulle eivät täyttyneet, on paljon useampia. Se tarkoittaa tapauksia, jotka liittyvät esimerkiksi maku- tai hajuhaittoihin.

Suurin osa poikkeamista liittyi rautaan ja mangaaniin



Talousveden laatua tutkittiin yhteensä yli 112 000 valvontatutkimuksen avulla, mikä on noin 1500 tutkimusta vähemmän kuin vuonna 2016.

– Vaikka raakavettä puhdistetaan ja vesi on hyvälaatuista, niin vesijohtoverkostoon saattaa kertyä rauta- ja mangaanisakkaa, joka voi lähteä liikkeelle esimerkiksi äkillisten paineenvaihteluiden seurauksena, selittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Outi Zacheus.

Vesi on kokonaisuutena hyvälaatuista



MTV Uutiset kertoi marraskuun lopussa , että Suomen vesijohtoverkoston tila heikkenee nopeasti ja että verkostojen vanhenemisesta johtuvien vesijohtoveden likaantumistapausten määrä on viime vuosina lisääntynyt.

Käytännössä lähes kaikilla muilla alueilla kuin mainituilla on vesi on täyttänyt kaikki laadun vaatimukset tai tavoitteet tai on havaittu enintään yksi tutkimustulos, joka ei ole täyttänyt laadun tavoitteita.