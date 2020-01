United Brotherhoodin johtajaa epäillään lukuisista törkeistä rikoksista – pahamaineisen liivijengin tutkinnassa löytyi uskomattoman arvokas ase

Kymmeniä epäiltyjä

Holopaisen lisäksi poliisilla on kokonaisuudessa yhteensä yli 50 epäiltyä, joista 19 on United Brotherhoodin tai sen alajärjestöjen jäseniä. Kymmenen epäillyisät on ollut vangittuna, heistä kolme yhä edelleen.

Pomon epäillään pahoinpidelleen jäseniä ja kontrolloineen heitä

Rahoja satoja tuhansia, viralliset tulot murto-osa

Hallussa yli 100 000 euron arvoase

Tutkinnassa paljastui useita epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia, joista useissa järjestön epäilty johtaja on epäiltynä. Holopaisen epäillään muun muassa välittäneen eri puolille Suomea noin 30 kiloa amfetamiinia, joista poliisi on takavarikoinut yhteensä neljä kiloa. Lisäksi hänen epäillään syyllistyneen yli tuhannen ekstaasitabletin hallussapitoon ja levitykseen.

Holopaisen epäillään lisäksi kaikkiaan 60 aseen hallussapidosta kahden vuoden ajalla. Niistä 55 on poliisin takavarikossa. Aseiden arvoksi on huomattavasti yli 200 000 euroa. Niiden joukossa on kuitenkin yksi erityinen ase, jonka arvo on yli 100 000 euroa.