Näin Kiina tasapainoilee Ukrainan sodassa – Tutkija: pakotteista voi olla maalle hyötyä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittu laajasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suurvalloista Kiinan reaktio on ollut toistaiseksi hyvin hillitty. Maan ulkoministeriö korosti neuvottelujen merkitystä ja kehotti välttämään tilanteen kärjistymistä.

– Kiinalla on ollut perinteisesti sellainen suhtautuminen, että maiden sisäisiin ei pidä puuttua. Kiinan intressinä on suurvaltasuhteiden pysyminen vakaina, joten Venäjän aggressio Ukrainassa on myös hankala pala Kiinalle, Wigell toteaa.