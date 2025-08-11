Kolmen auton kolari moottoritiellä Vantaalla – poliisi tutkii syytä

Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Hämeenlinnanväylällä Vantaan Kaivokselan liittymän kohdalla tapahtui maanantaina kolmen henkilöauton liikenneonnettomuus pohjoisen suuntaan kulkevilla kaistoilla, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa.

Onnettomuus aiheutti liikennehaittaa reilun puolen tunnin ajan. Hälytys onnettomuudesta tuli noin puoli neljän aikoihin.

Pelastuslaitos raivasi onnettomuusalueen, ensihoito tarkasti osallisten tilan.

Onnettomuudessa osallisilla olleilla ei ollut tarvetta jatkohoidolle, pelastuslaitos kertoo.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Pelastus ja ensihoito ovat poistuneet paikalta, mutta poliisi jäi vielä kohteeseen, pelastuslaitos tiedotti hieman ennen puoli viittä maanantaina.

Molemmat ajokaistat pohjoisen suuntaan olivat käytössä jo puoli viiden aikoihin.

