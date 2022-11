Näin hämmentävän näppärästi reiän neuleessa voi korjata – video kerännyt kymmeniä miljoonia katselukertoja: "En vieläkään tiedä, miten teit sen"

Käsityövideoita jakavan TikTok-käyttäjän video neuleen korjauksesta on mennyt monelta yli hilseen. @berdievgabinii -käyttäjä korjaa videollaan reikäisen neuleen niin täydellisesti, että moni videon nähnyt on ollut suorastaan kummissaan korjauksen pikkutarkkuudesta. Lopputuloksena paita näyttää siltä kuin ei olisi koskaan rikki ollutkaan.

"En tule koskaan ymmärtämään, kuinka tuo tehdään"

Videota on pelkästään käyttäjän TikTok-tilillä katsottu huikeat 29 miljoonaa kertaa. Se on myös jaettu Facebookiin, Attainable Sustainable with Kris Bordessa -tilille, jossa sitä on katsottu vielä 50 miljoonaa kertaa. Video on jättänyt sen nähneet lähinnä hämmennyksen valtaan.