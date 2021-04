Näin hallitus tukee turvetuottajia: Kymmenien miljoonien paketti ja turvetta voi käyttää verottomasti entistä enemmän

Valtaosa tukirahoista suunnataan turvealan yrittäjien ja työntekijöiden luopumispakettiin. Monet turvetuottajat ovat ajautuneet ahdinkoon, kun päästöoikeuksien hinta on noussut voimakkaasti ja turpeen kysyntä romahtanut.

Vastineeksi löydettävä muita päästövähennyksiä

STT:n tietojen mukaan myös turpeen lattiahintamekanismista on löytynyt sopu hallituksen neuvotteluissa. Mekanismi olisi tulossa voimaan ensi vuonna. Lattiahinnan tarkoituksena on varmistaa, että turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Lattiahinta toimisi ikään kuin perälautana, jos päästöoikeuksien hinta on alhainen.