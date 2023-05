Näin et ole vielä kuullut Käärijän Cha cha chata! Ala-astelaiset kaivoivat melodika-soittimet esiin

Viisuhuumaa on ilmassa, kun Euroviisujen ensimmäiseen semifinaalin on aikaa alle viikko. Tiistaina semifinaalissa nähdään Suomen edustaja Käärijä ja itse finaali käydään lauantaina.

Käärijä on kappaleellaan Cha cha cha vedonlyöntitilastoissa vahvoilla. Myös suomalaiset, niin vauvasta vaariin, ovat ottaneet kappaleen hyvin haltuunsa.

– Ekan kerran kun kuulin Cha cha chan, niin en tykännyt yhtään, mutta nyt mä fanitan sitä. En tiedä oikein miksi, mutta se on söpö, kuvailee Helsingin Kaisaniemen ala-asteella musiikkiluokkaa käyvä Tekla.

– Se on melkein ainoa biisi mitä mä kuuntelen, se on niin reipas, kuvailee puolestaan Helmi.

– Yksi asia on tosi epäreilua ja se on, että Loreen on jo kerran voittanut Euroviisut, että miksi se saa osallistua!