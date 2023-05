Tällaiseen suosioon Käärijän ensimmäinen viisuharjoitus on noussut somessa – katso kuvat lavalta!

Käärijä edustaa Suomea Liverpoolin Euroviisuissa tässä kuussa. Käärijä esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 9. toukokuuta ja toinen semifinaali on torstaina 11. toukokuuta. Euroviisufinaali on lauantaina 13. toukokuuta.

Tällä viikolla viisuedustajilla on ollut harjoituksia, joista on julkaistu niin kuva- kuin videomateriaalia.

Euroviisujen virallisella TikTok-tilillä on julkaistu videopätkiä harjoituksista. Käärijän harjoituksista julkaistu video on noussut suureen suosioon sosiaalisessa mediassa ja sillä on tähän mennessä yli 624 000 katselukertaa. Ruotsin viisuedustajan Loreenin videolla, joka on julkaistu päivää aikaisemmin, on puolestaan yli 589 000 katselukertaa.