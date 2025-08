Näin EM-yleisurheilukisat näkyisivät Helsingissä – arvovaltaiset vieraat saapuivat Suomeen

Suomi on mukana loppusuoralla yleisurheilun EM-kisojen hakuprosessissa. Urheiluvaikuttaja Harri Halme on yksi EM-haun avainhenkilöistä.

Suomen Urheiluliitto (SUL) sai keskiviikkona arvovaltaisia vieraita Euroopan yleisurheiluliitosta (EA), kun liiton puheenjohtaja Dobromir Karamarinov ja toimitusjohtaja Christian Milz vierailivat Helsingissä ja tutustuivat tarkemmin Suomen hakuprosessiin vuoden 2030 EM-kilpailuista.

Euroopan liiton johtohahmojen pääasiallisena määränpäänä oli Tampere, jossa järjestetään tällä viikolla yleisurheilun alle 20-vuotiaiden EM-kilpailut, mutta SUL:n kutsu Helsinkiin täsmäsi myös sopivasti Karamarinovin ja Milzin kalenteriin.

EA:n johtajat tapasivat Helsingissä aamulla pormestari Daniel Sazonovin (kok.), apulaispormestari Paavo Arhinmäen (vas.) sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan (kd.) ja jatkoivat sitten tutustumiskierrokselle Olympiastadionille.

Bulgarialainen Karamarinov kiitteli Suomen osaamista tapahtumajärjestäjänä ja ihasteli kunnostettua stadionia.

– Suomi on tuottanut niin paljon tälle hienolle urheilulajillemme. Muistamme EM-kisat 1971, 1994 ja 2012 sekä MM-kisat 1983 ja 2005. Ja tietysti olympialaiset, Karamarinov luetteli Suomen ja Helsingin edellisiä arvokilpailuja.

– Tämä on yksi Euroopan parhaista yleisurheilustadioneista.

EA:n puheenjohtaja oli varma, että yleisö löytää stadionin lehtereille, jos Suomi saa EM-kisat. Helsinki kilpailee kisaisännyydestä Belgian Brysselin ja Sveitsin Zürichin kanssa.

– Suomella on nyt erinomainen nuorten yleisurheilijoiden sukupolvi. Jos Suomi saa kisat, he olisivat silloin parhaassa iässään, Karamarinov sanoi.

"Momentum on nyt kohdallaan"

Urheiluvaikuttaja Harri Halmeella on ollut Suomen EM-haussa merkittävä rooli projektipäällikkönä. Urheilutapahtumien taustavaikuttajana pitkän päivätyön tehnyt Halme laati EM-kisojen 130-sivuisen hakukirjan, jonka SUL jätti EA:lle heinäkuun lopulla.

Halme on vakuuttunut Suomen kisahausta, vaikka Bryssel ja Zürich ovat Timanttiliigan järjestäjäkaupunkeina kovia kilpakumppaneita.

– Päätin lähteä projektiin mukaan, koska koin, että tämä on niin mielenkiintoinen hanke. On aika vaikea löytää ihmistä, joka ei kokisi, että tämä on aika hyvä juttu. Momentum on nyt kohdallaan, Halme totesi.

Vaikka edelliset aikuisten EM-kisat Helsingissä 2012 tuottivatkin miljoonatappiot, on Suomella hyvä maine yleisurheilun arvokisojen järjestäjänä. Siitä kielivät kahden vuoden takaiset alle 23-vuotiaiden EM-kisat Espoossa sekä tämän viikon nuorten EM-tapahtuma Tampereella.

Halmeen mukaan yleisurheilun asema ja nuori urheilijasukupolvi, kunnostettu Olympiastadion sekä kisojen kompakti tapahtuma-alue kuuluvat Suomen EM-haun valttikortteihin.

Kisojen tapahtuma-alueena toimisi kaistale Pasilan Tripla-kauppakeskukselta Olympiastadionin kautta Oodi-keskustakirjastolle.

– Stadikkamme on hyvässä iskussa, ja siellä on 20 000 neliötä uutta tilaa maan alla. Se on tapahtumajärjestäjälle toiminnallisesti ja taloudellisesti jättijuttu. Tapahtuma-alueen kompaktius on tärkeä asia ympäristövastuullisuuden kautta, Halme sanoi.

Arviointiryhmä saapuu syksyllä

Hakuprosessi jatkuu Helsingin osalta loka-marraskuussa, jolloin EA:n oma arviointiryhmä saapuu tutustumaan kisa-asioihin perinpohjaisesti.

– Silloin käydään läpi ihan kaikki liikennejärjestelyistä ja majoitusasioista lähtien, Halme valaisi.

Arviointiryhmän tekemien raporttien pohjalta yksi kaupunki putoaa EM-hausta pois ensi vuoden alussa. EA:n hallitus tekee lopullisen päätöksen kisaisännästä vuosikokouksessaan lokakuussa 2026.