WA:n suomalaisjäsen: Pariisin yleisurheilussa olisi pitänyt muuttaa yksi asia

Urheilun suurtapahtumien hakuprosessien epäkohdista on kohuttu toistuvasti. Nykyisin kisahaku on nuotitettu WA:ssa tarkasti.

Esimerkiksi Pihlakoski arviointikomitean johdossa on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan hän on velvollinen raportoimaan sisäiseen valvontaan, jos häntä on edes yritetty lahjoa.

– Meillä tämä on järjestetty tavalla, joka on uutta urheilussa.

Liiton kiillotettu maine

– Haut ovat olleet hyviä myös taloudellisesti, minkä ansiosta WA:n budjetti on kasvanut. Voimme esimerkiksi maksaa urheilijoille enemmän rahapalkintoja, mikä on ollut tavoitteemme. Olen ollut tässä aika paalupaikalla ja on tunne, että on saatu jotain aikaiseksi.