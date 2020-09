Näin budjettineuvottelut ovat edenneet – Neuvottelut jatkuvat tänään pienellä porukalla: "Halutaan saavuttaa yhteinen näkemys ja sopu tällä kokoonpanolla"

Hallitus käynnisti tänään budjettineuvottelut, joita on käyty Säätytalolla aamusta asti. Ensin mukana oli koko hallitus, mutta neuvotteluja jatkettiin myöhemmin vain puheenjohtajaviisikon ja valtiovarainministerin kesken. Tämä johtuu siitä, että neuvottelut käyvät huomattavasti helpommin pienemmällä porukalla kuin kaikkien ministereiden kesken. Huomenna myös muut ministerit otetaan uudelleen mukaan neuvottelupöytään.

Koronatilanteen vuoksi neuvotteluita Suomen ensi vuoden tuloista ja menoista arvioidaan hankaliksi. Hallituksen on määrä päättää muun muassa eri toimista, joiden perusteella syntyisi 30 000 uutta työllistä.

– Meillä on monia hankalia kokonaisuuksia pöydällä niin työllisyys- ja ilmastotoimet, energiaverotuksen kokonaisuusuudistus, kuten myös kuntien tukeminen, koronavirustilanne, järjestöjen rahoituksen turvaaminen. Meillä on paljon isoja asioita pöydällä, Marin selitti, miksi neuvotteluissa on koolla vain pieni määrä ministereitä.