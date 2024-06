Lähettikö Matkahuolt sinulle viestin? Sinua huijataan

Toisessa tapauksista matka- ja pakettipalveluyritys Matkahuollon nimissä on lähetetty huijausviesti, jossa väitetään, että uhrille olisi saapunut Matkahuollon paketti.

Viestissä on myös linkki erilliselle, Matkahuollon sivua muistuttavalle, sivustolle.

Toisessa tapauksista rikoksen uhrille on väitetty puhelimessä, että uhrin nimissä on haettu luottoa ja lainahakemuksia pitäisi ryhtyä poistamaan sekä estämään. Näin on päästy käsiksi uhrin tilitietoihin ja siirtämään rahaa rikollisille tileille, poliisin tiedotteessa sanotaan.