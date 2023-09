Näin 2-vuotias Rosie lohduttaa aamupahoinvoinnista kärsivää äitiään – "Olen varmasti tehnyt jotain oikein vanhempana"

Missourista kotoisin olevan 2-vuotiaan Rosien reaktio hänen äitinsä aamupahoinvointiin on noussut viraaliksi hitiksi. Katherine Hagenin , 32, ja hänen tyttärensä Rosien hetkestä uutisoi muun muassa Fox News .

Katherine kertoo, että on kärsinyt raskauden aiheuttamasta aamupahoinvoinnista toisen raskautensa aikana. Nyt hän on jo 38. viikolla raskaana ja kertoo, että hänen esikoisensa Rosie on kultainen ja valloittava persoona.