Myyriä niukasti suuressa osassa maata – myyräkuumetta kannattaa silti varoa

Kuitenkin myyriä on kohtalaisesti vyöhykkeellä, joka ulottuu Oulun seudulta Itä- ja Kaakkois-Suomeen. Samoin ylimmässä Tunturi-Lapissa myyräkannat ovat runsastumassa siten, että syksyllä myyriä on siellä runsaasti. Tunturi-Lapin myyrähuippu on odotettavissa vasta vuoden päästä syksyllä.