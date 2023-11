Nahkatakkinen anarkokapitalisti, joka pitää yhteyttä kuolleeseen koiraansa – Argentiinan uusi presidentti on myös tantraseksiguru

Nahkatakki, pulisongit ja moottorisaha.

Argentiinan politiikka on värikästä eikä sovi heikkohermoisille, mutta Javier Milei erottuu joukosta. Milei kukisti vaalien toisella kierroksella keskustavasemmistolaisen Sergio Massan prosenttiluvuin 56-44.

53-vuotiaan taloustieteilijän niin ulkoinen olemus kuin talous- ja poliittinen ideologia poikkeavat Argentiinaa vuosikymmenet hallinneista peronistisista presidenteistä. (1989-1999 presidenttinä toimineella Carlos Menemillä oli myös muhkeat pulisongit.)

Populistisen johtajan Juan Perónin mukaan nimensä saanut liike on vaikeasti määriteltävissä, se on monta asiaa yhtä aikaa, ja sillä on monet suuntauksensa.

Nyt vaalit voittanut Javier Milei on kuitenkin taatusti toista maata. Hänen kannatuksensa on jopa fanaattista.

"Olen ekstaasissa"

– Olen rehellisesti sanottuna ekstaasissa. Milei edustaa muutosta parempaan, 21-vuotias Efraím Viveros hehkutti Milein voitonjuhlinnassa Buenos Airesissa uutistoimisto Reutersille.

Mileillä on paljon kannatusta nuorten joukossa. He ovat kyllästyneet maan pitkään jatkuneeseen talouskurimukseen. Moottorisahaa hän on heilutellut vaalikampanjassaan. Milei haluaa laittaa nyky-Argentiinan palasiksi.

Milei haluaa luopua maan valuutasta pesosta ja ottaa tilalle Yhdysvaltain dollarin, jota käytännössä käytetään paljon, ja jolla argentiinalaiset haluavat tehdä talletuksiaan. Pesoinflaatio laukkaa, se on noin 140 prosenttia vuodessa.

Tuleva presidentti on tokaissut, että ulostekin on pesoa arvokkaampaa. Milei haluaa lopettaa myös maan keskuspankin. Sosiaaliturvaa ja tukia hän leikkaisi rajusti, ministeriöitä hän lopettaisi rivakasti, mutta ei antaisi niiden työntekijöille potkuja.

Milei haluaa yksityistää kovalla kädellä

Argentiinalla on paljon ongelmia korruptiosta, laajasta köyhyydestä ja sosiaalisesta epätasa-arvosta lähtien.

Julkisen omaisuuden ja terveydenhuollon yksityistämistä ajava radikaalioikeistolainen Milei pitää itseään anarkokapitalistina. Hän haluaa rajoittamattomat markkinat ja vapaakaupan. Vapaus!-huudot raikuivat taajaan vaalijuhlinnassa.

Resursseiltaan Argentiina on vauras maa.

– Argentiinalla ei ole taloudellista ongelmaa. Sillä on poliittinen, kulttuurinen ja institutionaalinen ongelma, toteaa Argentiinan keskuskauppakamarin puheenjohtaja Mario GrinmanFinancial Times -lehdessä.

Argentiinan tunnetuimmat vientiartikkelit ovat jalkapalloilijat, Leo Messi etunenässä, mutta maa on myös merkittävä ruoantuottaja ja -viejä. Maaperästä ja vesialueelta löytyy öljyä ja maakaasua. Litiumillekin on kysyntää maailmalla.

Poliittista kokemusta Mileillä on niukasti. Hänet valittiin parlamenttiin ensimmäistä kertaa 2021. Organisaatioiden johtajakokemusta hänellä ei ole, FT muistuttaa.

Milein persoonasta riittää kerrottavaa.

Vanhemmat hakkasivat ja nöyryyttivät lapsiaan

Keskiluokkaisen perheen poika sai tuta vanhempiensa nyrkit ja verbaalisen nöyryyttämisen. Samaa koki hänen siskonsa Karina, jota sanotaan Milein tärkeimmäksi neuvonantajaksi. Milei kutsuukin siskoaan El Jefeksi, pomoksi (maskuliinisella el-artikkelilla).

– Kaiken sen lapsena kokemani hakkaamisen jälkeen en pelkää mitään, hän on sanonut tv-haastattelussa, espanjalainen El País raportoi.

Milein "nelijalkaiset pikkulapset"

Mileillä on myös neljä koiraa, ”nelijalkaisia pikkulapsiaan”, jotka hän on nimennyt ihailemiensa taloustieteilijöiden mukaan, tyyliin Milton eli Milton Friedman. Koirien perimä on kloonattu Milein edesmenneestä Conan-koirasta, jonka kanssa hänen sanotaan käyvän kuolemantakaisia keskusteluja.

Ystävien ja tuttujen mukaan Milei on syrjäänvetäytyvä ja epävarma, mutta hänen sanotaan olevan persoonallisuudeltaan räjähtävä.

TV-provokaattori soitti rockbändissä

Argentiinassa jalkapallo on monille uskonto. Milei itse pelasi maalivahtina Chacarita Juniorseissa ja San Lorenzossa.

Milei on tv-provokaattori. Oppia siihen hän on saanut toisella estradilla, soittaessaan rockbändissä. Mick Jaggeria lavaesiintyjäesikuvanaan pitäneen Milein kampanjoissa soi kovalla rock.

Sotkuinen hiuspehko, poskiparta, karski kielenkäyttö ja toiseksi ihoksi muotoutunut nahkatakki sopivat kapinallisen imagoon. TV-esiintymisten lisäksi hän on paljon somessa TikTokia myöten. Fanit kutsuvat häntä Leijonaksi, vastustajat Hulluksi.

Milei on esiintynyt myös tantraseksiguruna, ja hän harrastaa erilaiksi hahmoiksi pukeutumista eli cosplayta. Milein suhteellisen tuore puoliso Fátima Flórez tykkää imitoida televisiossa entistä peronistista presidenttiä Cristina Fernández de Kirchneriä.

Milei ui vastavirtaan muuallakin kuin talouskysymyksissä.

Milei ei usko ihmisen lämmittävän ilmastoa

Ilmaston lämpeneminen ei ole ihmisen aikaansaamaa, uskoo aborttia vastustava ja homoliittoja halveksiva Milei. Hänen mukaansa Argentiinassa ei ole tuloeroja sukupuolten välillä. Tilastojen mukaan naisten peso on keskimäärin 26 prosenttia pienempi kuin miehillä.

Vuonna 2020 Milei oli sitä mieltä, että jos hänen pitäisi valita valtion ja mafian väliltä, hän valitsisi mafian. Mafialla on koodistonsa, mafia täyttää lupauksensa, mafia ei valehtele, ja mafia kilpailee, hän listasi.

Milein aatteellinen valtionvastaisuus sai hyvin vastenmielisen ilmaisun vuonna 2019.

– Valtio on pedofiili lasten puutarhassa, missä vauvat ovat kahlittuja ja heitä kylvetetään vaseliinissa, El País kertoo.

"Paavi on kommunisti"

Milein mukaan argentiinalainen paavi Franciscus edistää kommunismia. Milei on vähätellyt maan oikeistolaisen sotilasdiktatuurin raskasta ihmisoikeusrikkomusten määrää. Hänellä on yhteyksiä äärioikeistolaisiin puolueisiin, kuten espanjalaiseen Voxiin.

Ulkopolitiikassa Milei haluaa viedä Argentiinan vasemmalta oikealle.

Joulukuussa virkansa jättävä Alberto Fernandéz toi maahan venäläisiä Sputnik-koronarokotteita pandemian aikana, ja on halunnut liittää maansa Brics-ryhmään Brasilian vasemmistolaisen presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan tukemana.

Argentiinan suunta ulkopolitiikassa kohti Yhdysvaltoja

Yhdysvallat ja Israel ovat Milein mukaan hänen Argentiinansa tärkeimmät kumppanit. Milei myös tukee Ukrainaa. On siis odotettavissa jonkinlaista irtiottoa Brasiliasta, Kiinasta ja Venäjästä (Brics-maita kaikki), toisaalta kaksi ensin mainittua maata ovat Etelä-Amerikan toiseksi suurimman talouden tärkeitä kauppakumppaneita.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump onnitteli Mileitä Maga-viestillään TruthSocial-alustallaan: Make Argentina Great Again!

Milei ei kuitenkaan ole Trumpin ja Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron kaltainen kiihkonationalisti, eikä hän halua jakaa julkista rahaa ääniä kalastellakseen, analysoi FT.

Mikä Argentiinaa odottaa?