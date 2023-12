Moottorisahalla kampanjoinut rääväsuu aloittaa presidenttinä Argentiinassa: "Hän on viimeinen toivomme"

Argentiinan presidentiksi valittu Javier Milei on 53-vuotias entinen tv-asiantuntija, joka on tullut tunnetuksi kirosanoja sisältävillä, kilpailijoita, Kiinaa ja paavia vastaan suunnatuilla puheillaan. Hän on jo osoittanut merkkejä maltillisesta muutoksesta viime kuun vaalivoiton jälkeen.

Milein jyrkkiä menoleikkauksia sisältävä taloussuunnitelma on saanut hyvän vastaanoton sijoittajilta, jotka uskovat sen voivan vakauttaa vaikeuksissa olevaa taloutta. Kääntöpuolena taloussuunnitelma saattaa ajaa yhä useammat ihmiset vaikeuksiin, sillä jo nyt yli kaksi viidesosaa argentiinalaista elää köyhyydessä.

Äänestäjät sanoivat kuitenkin olevansa valmiita ottamaan riskin hänen toisinaan radikaaleista ideoistaan, joihin kuuluu keskuspankin sulkeminen.

– Hän on viimeinen toivomme, sanoi 72-vuotias lääkäri Marcelo Altamira, joka moitti "hyödyttömiä ja kyvyttömiä" hallituksia vuosia kestäneistä talouskriiseistä. Hänen mukaansa väistyvä peronistihallitus oli "tuhonnut maan".

Haasteet ovat valtavat. Argentiinan nettovaluuttavaranto on arviolta 10 miljardia dollaria miinuksella ja Reutersin mukaan vuotuinen inflaatio on 143 prosenttia. Taantuma on lähellä ja pääoman valvonta vääristää valuuttakurssia.

Argentiinassa on vuosikymmenien ajan ollut nousu- ja laskusuhdanteita ja rahan painaminen säännöllisten alijäämien rahoittamiseksi on kiihdyttänyt inflaatiota ja heikentänyt valuuttaa. Tilanne on pahentunut viime vuosina, kun varannot ovat pienentyneet ja suuri kuivuus koetteli tärkeimpiä kassavirtakasveja soijaa ja maissia.

Haasteita ratkottavana

Viljantuottajamaan on uudistettava Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa toteutettavaa 44 miljardin dollarin lainaohjelmaa. Milein on hoidettava suhteet tärkeisiin kauppakumppaneihin Kiinaan ja Brasiliaan, joita hän kritisoi kampanjansa aikana.

Milei astuu virkaan epäsuositun väistyvän keskusta-vasemmistolaisen presidentin Alberto Fernandezin tilalle.

Milei on maltillistanut äänensävyään viime viikkoina. Hän on koonnut ensimmäisen kabinettinsa valtavirran konservatiiveista, eikä ideologisista libertaristisista liittolaisista ja siirtänyt radikaalimpia ideoita, kuten dollarisaation, taka-alalle.

Tämä on piristänyt markkinoita ja rauhoittanut äänestäjiä.

– Uskon, että hän pärjää hyvin. Oikeudellisista ja kongressiin liittyvistä syistä hänen on lopulta keskityttävä johdonmukaisempiin asioihin, sanoi ravintolatyöntekijänä Buenos Airesissa työskentelevä Laura Soto.

Myös Zelenskyi saapumassa paikalle

Taloudellisen sotkun korjaamiseksi Milei on valinnut talousministeriön johtoon valtavirtakonservatiivin Luis Caputon ja keskuspankin johtoon Caputon läheisen liittolaisen Santiago Bausilin.

Milein odotetaan esittelevän visionsa sunnuntaina pidettävässä puheessa. Hänen tiiminsä lähteet kertoivat Reutersille, että yksityiskohtaisempi taloussuunnitelma esitetään todennäköisesti tiistaina tai keskiviikkona.

Tilaisuuteen odotetaan osallistuvan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiy ja Unkarin pääministeri Viktor Orban. Oikeistolainen Brasilian entinen johtaja Jair Bolsonaro on paikalla, samoin Yhdysvaltain valtuuskunta.

Milein odotetaan puhuvan kannattajilleen kongressin ulkopuolella sen sijaan, että hän puhuisi lainsäätäjille kongressin sisätiloissa, kuten on tapana.

– Hän antaa meille kansalle jotain, ei poliitikoille, sanoi eläkeläinen Vilma Bonino.

Osoituksena tulevista haasteista valtion energiayhtiö YPF nosti bensiinin pumppuhintoja tällä viikolla keskimäärin 25 prosenttia. Analyytikot ja markkinat odottavat yliarvostetun peso-valuutan jyrkkää devalvoitumista pian Milein virkaanastumisen jälkeen.

– Asiat eivät ole tällä hetkellä hyvässä kunnossa, ja minusta tuntuu, että muutos oli tarpeen, sanoi 22-vuotias opiskelija Delfina Ortiz ottaessaan kuvaa kongressin edessä.

– On selvää, että kuten kaikissa muutoksissa, myös nyt on paljon toivoa ja odotuksia tulevasta. Toivottavasti siitä tulee hyvää.