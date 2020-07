Nahkaliivejä, moottorien pärinää ja povariin sopiva Raamattu – MTV Uutiset tutustui moottoripyöräkerhoon, jossa ajo alkaa rukouksella, eikä alkoholilla läträtä

Bembölen kahvituvalla Espoossa auringon kuivaama hiekka pöllyää, kun nahkaliiveihin pukeutuneet moottoripyöräilijät jarruttavat kaksipyöräisensä vieri viereen. Kahvilan viereiselle parkkipaikalle on kerääntynyt lähemmäs kaksikymmentä nahkaliiveihin pukeutunutta ajajaa niin kuin joka tiistai ajokaudella on tapana.

Lähes kaikilla on yllään iskulausein ja logoin kirjaillut nahkaliivit. Erään motoristin sormessa kiiltelevä pääkallosormus saa alitajunnan jylläämään. Kuvitteelliset kytkökset alamaailmaan särkyvät nopeasti, kun ympyrän muotoon kerääntyneet motoristit laittavat kädet ristiin.

Kahvituvalla joka tiistai tapaavat motoristit kuuluvat Gospel Riders -moottoripyöräkerhoon. Se on lähes tuhatpäinen yhteisö, joka jakaa rakkauden sekä kaksipyöräisiin että kristinuskoon.

Mutkat tuntuvat makealta

Lea Aspiala, 62, lausuu rukouksen. Se ei ole pitkä, mutta siinä on kaikki olennainen. Tärkeintä on toivoa turvallista ajoreissua.

Aspiala on entinen seurakunnan työntekijä ja nykyinen taksiyrittäjä. Kun hän neljän lapsensa kannustamana osti ensimmäisen moottoripyöränsä 56-vuotiaana, oli selvää, että hänet nähtäisiin jatkossa juuri Gospel Ridersin liiveissä.

– Ajaminen on oman vapauden ilmentymää. Se on sitä, että on vapaa lähtemään. Kun pääsee liikenteeseen, niin muut ajatukset jäävät pois, Aspiala kuvailee.