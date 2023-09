Myrskystä suuri apu Kalle Rovanperälle? – "Muutos on ollut aika kova"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Muutos on ollut aika kova. Viime viikolla testejä piti siirtää, koska metsäpaloriski oli niin korkea. Nyt sitten tällainen sade päälle ja jossain päin tulviakin. Onneksi niitä ei ole tänne kisapaikalle tullut. Haastavaa on, mutta näyttää siltä, että keli paranee kisan ajaksi. Se on ihan huojentava tieto, Toyotan urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström huokaisi MTV Urheilulle.

– Ainut siinä on, että pojat joutuivat nuotittamaan eri olosuhteissa. On jännä nähdä, miten paljon pätkät muuttuvat itse kisaan.

– Järjestäjä on hoitanut hommat hyvin ja tekee kaikkensa jatkossakin. Nyt yritämme saada videomateriaalia heiltä pätkiltä ennen kuin kisa alkaa, jotta näemme mitä siellä on luvassa. Lähinnä on tärkeää saada tietoa kovavauhtisiin paikkoihin. Esimerkiksi kasipätkällä mennään kovaa kyytiä ja sitten jos on joku mutayllätys vastassa, niin se voi olla turvallisuusriski, Lindström pohti.