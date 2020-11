Myrskyn jälkeen Etelä-Suomessa sataa lunta – Pekka Pouta tyrmää kuitenkin puheet 15 sentin "hangista"

Etelässä tuuli on ollut puuskahuipuissa 30 metriin sekunnissa ja keskituulikin on kohonnut 25 metriin sekunnissa Hankoniemellä.

Samaan aikaan, kun Etelä-Suomessa pauhaa myrsky, pahenee lumimyrsky Etelä-Lapissa. Ajokeli on tällä hetkellä siellä huono tai erittäin huono.

– Mutta kun maa on märkä, niin on hyvin kyseenalaista kuinka paljon lunta maahan jää. Aamulla kaikki on käytännössä lunta, mitä taivaalta tulee. Ei tässä kuitenkaan mitään 15 sentin hankea tule.