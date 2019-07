Myös pizzayrittäjä Muzafferin seiniin on roiskittu ulostetta – ällöttävä vandalismi turhauttaa: "Siinä on rasismia tai jotenkin sairas ihminen"

Ilkivalta on alkanut jo yli vuosi sitten keväällä, ja tapauksia on sattunut pahimmillaan jopa kolme kertaa viikossa.

Epäiltyä ei ole tunnistettu

Tapauksista epäilty henkilö on saatu valvontakamerakuviin, mutta häntä ei ole tunnistettu. Ensimmäisenä asiasta uutisoineen Aamupostin mukaan Aisha-kaupan pitäjä on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen.

"Se haisi niin pahalta"

Vahingontekijä on mitä ilmeisimmin suosinut ilkivallanteoissaan kahdesta liikkeestä sitä, joka on kulloinkin sattunut olemaan kiinni. Pahimmillaan pizzerian ikkunoihin on kuitenkin roiskittu ulostetta myös silloin, kun liike on ollut avoinna.