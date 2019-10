Myös kurdit hyväksyivät tulitauon Pohjois-Syyriassa – eivät välttämättä suostu kaikkiin ehtoihin

Turkin mukaan kurditaistelijoiden vetäytyminen turvavyöhykkeeksi suunnitellulta alueelta on ehto pysyvälle tulitauolle. Abdin mukaan tulitauko koskee alueita, joissa käydään nyt aktiivisia taisteluita, kuten Ras al-Ainin kaupunkia.

Yhdysvaltain mukaan tulitauko kestää ensin viisi päivää, jonka jälkeen operaatio on määrä lopettaa kokonaan. Turkki taas painotti, että kurdiryhmä YPG:n vetäytyminen "turvavyöhykkeeltä" on ehto pysyvälle tulitauolle.

Turkin tavoitteena on ollut saada YPG pois sen rajalta ja palauttaa sen jälkeen turvavyöhykkeelle Syyrian pakolaisia. YPG on keskeinen osa SDF:n joukkoja. Sillä on myös tiiviit suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestöön PKK:hon. Turkki, EU ja Yhdysvallat pitävät PKK:ta terroristijärjestönä.