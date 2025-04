Myöhäinen pääsiäinen vie väkeä tuntureilta – Lapin-matkailu on silti uuden äärellä

Pääsiäinen on perinteisesti ollut Lapin hiihtokeskuksille kiireistä aikaa. Tänä vuonna turisteja on tavallista vähemmän, sillä pääsiäinen on myöhään ja mökkeilykausi on jo alkamassa Etelä-Suomessa.

Vilkasta on silti. Esimerkiksi Levillä oli jo keskiviikkona vaikeuksia löytää parkkipaikkaa, mikä kertoo jotakin väkimäärästä. Levillä taksitolpalla asiakkaita odottavien taksien kuljettajat sanovat samaa.

– Olen tuonut kentältä intialaisia, norjalaisia näkyy olevan, aasialaisia ja suomalaisia – joka puolelta maailmaa, sanoo taksiyrittäjä Juhani Filpus.

Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen vahvistaa asian.

– Lappi on kansainvälinen.

Tosin ulkomaalaisten turistien määrä on jo kääntynyt tältä talvelta laskuun.

– Tähän liittyy käytännön seikkoja. Lentoyhtiöiden talvikausi loppuu maaliskuussa, mikä tietenkin näkyy asiakasmäärissä, sanoo Pesonen.

Suomalaisia taas vähentää kevät.

– Silloin, kun pääsiäinen on maaliskuussa tai maalis-huhtikuun vaihteessa, ihmisiä on enemmän, kertoo Pesonen pääsiäisen ajankohdan vaikutuksista matkailijamääriin.

Ympärivuotisuus tähtäimessä

Lapin talvimatkailua on kehitetty vuosikymmeniä. Työ on kantanut hedelmää, ja Lapin talvessa on nykyään niin paljon turisteja, että kaikki eivät enää jaksa pelkästään iloita asiasta. Sen sijaan kesämatkailussa on paljon tilaa kehittämiselle.

Matkailun ympärivuotistamisestakin on puhuttu jo pitkään. Eikä vain puhuttu, vaan myös tehty töitä. Kesämatkailun edistämisestä on näkyviä tuloksia, sillä Lappiin on tulossa kansainvälisiä reittilentoja tulevana kesänä. Lennot Frankfurtista jatkuvat suoraan talvikaudesta, ja Zürichistä reittiliikenne alkaa kesäkuun puolessa välissä.

– Olemme uuden äärellä, sanoo Satu Pesonen.

On yleinen mielikuva, että Lappi on kiinni toukokuussa, kun talvisesonki on ohi ja kausityöntekijät palaavat koteihinsa. Mutta vanha ajatus on käymässä virheelliseksi, sillä tänä vuonna monet matkailun parissa toimivat yritykset ovat sitoutuneet tarjoamaan palveluitaan myös lumien sulettua.