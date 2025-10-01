Kuunvaihde on tarjonnut upeita revontulia ympäri Suomen.

Avaruussää on pysynyt aktiivisena viime päivinä ja MTV Uutisten lukijat ovatkin taltioineet toinen toistaan hienompia revontulia.

Siitä huolimatta, että upean luonnonilmiön edellyttämä geomagneettinen aktiivisuus ei ole juuri tällä hetkellä erityisen korkealla, revontulia voi nähdä myös ensi yönä.

– Tänä iltana ja ensi yönä todennäköisyys revontulille ei ole aivan yhtä suuri kuin viime yönä, mutta niitä voi esiintyä etenkin alkuyöstä maan keski- ja pohjoisosassa. Varsinkin pohjoisessa todennäköisyyttä mittaavat arvot ovat suhteellisen korkealla, sanoo MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela.

