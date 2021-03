Myanmarissa laajoja sähkökatkoja – virallinen selitys järjestelmävika

Sähkökatkot iskivät samaan aikaan, kun maata hallitseva sotilasjuntta on tiukentanut otettaan kansalaisista. Muun muassa sosiaalisen median alustojen käyttöä on estetty ja internetyhteyksiä katkaistu yöksi.

Myanmarissa helmikuun alussa tehtyä sotilasvallankaappausta on vastustettu kaduilla päivittäin jo neljän viikon ajan, mikä on saanut sotilasjuntan turvallisuusjoukot koventamaan otteitaan. Keskiviikkona oli mielenosoitusten verisin päivä, kun 38 mielenosoittajaa kuoli .

Yksi ammuttu mielenosoituksessa

Myanmarin perjantaisissa sotilasvallankaappausta vastustavissa mielenosoituksissa yksi mielenosoittaja on ammuttu kuoliaaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan 26-vuotias mies oli pystyttämässä kadulle sotilasjuntan turvallisuusjoukkoja hidastavaa estettä, kun hänet ammuttiin.

