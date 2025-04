Myanmarin järistys vaikuttanut miljooniin ihmisiin – kuolleita ja loukkaantuneita useita tuhansia

YK:n arvion mukaan maanjäristys on vaikuttanut yli kolmeen miljoonaan ihmiseen.

Myanmaria ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 3 300 ihmiseen, kertoo valtionmedia. Lisäksi yli 4 500 ihmistä on loukkaantunut ja ainakin 220 on kadoksissa.

Maaliskuun lopulla Mandalayn kaupungin lähettyvillä tapahtunut järistys aiheutti rakennusten ja teiden sortumisia eri puolilla Myanmaria. Runsas viikko järistyksen jälkeen monet ihmiset ovat yhä ilman suojaa ja pakotettuja nukkumaan ulkona heidän kotiensa tuhouduttua.

Kaakkois-Aasiassa sijaitsevan Myanmarin humanitaarinen tilanne on ollut vaikea jo ennen maanjäristystä sisällissodan vuoksi. Maata hallitseva sotilasjuntta ilmoitti keskiviikkona aloittavansa maanjäristyksen takia väliaikaisen tulitauon taistelussaan kapinallisryhmiä vastaan.

Eilen kerrottiin, että Suomi on myöntänyt miljoona euroa humanitaarista apua Myanmariin. Ulkoministeriö kertoi, että apu myönnettiin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainväliselle liitolle (IFRC). Tuki IFRC:lle kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta.

Myanmariin on tullut pelastustyöntekijöitä lähes paristakymmenestä maasta, ja avustustarvikkeita on saatu liki tuhat tonnia.