Järjestö: Myanmarissa tapettu lähes 90 mielenosoittajaa armeijan vuosipäivänä

Jopa yli 90 kuollut

AFP:n varmistamien tietojen mukaan turvallisuusjoukot ovat surmanneet uusimmissa protesteissa parikymmentä mielenosoittajaa. Paikallisessa mediassa on tietoja huomattavasti suuremmastakin uhrimäärästä, jopa yli 90 kuolleesta. Mielenosoituksia on jälleen puhjennut eri puolilla maata.

Väkivaltaisuuksia tarkkailevan Assistance association for Political Prisoners (AAPP) -järjestön laskujen mukaan ainakin 89 henkeä on kuollut turvallisuusviranomaisten avattua tulen mielenosoittajia kohti.

Protesteissa kuollut satoja

Myanmar on ollut vallankaappauksesta asti myllerryksessä, kun kansalaiset ovat osoittaneet mieltä sotilasvaltaa vastaan. Turvallisuuskoneisto on käyttänyt kovia otteita mielenosoittajia vastaan, ja protestien väkivaltaisessa tukahduttamisessa on kuollut satoja ihmistä. BBC:n mukaan mielenosoituksissa on helmikuun alusta lähtien surmattu yli 400 henkeä.