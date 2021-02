Sadattuhannet protestoivat Myanmarissa – viikonloppuna surmansa sai kolme mielenosoittajaa

BBC:n mukaan sotilasjuntta oli julkaissut lausunnon, jonka mukaan ihmiset voivat riskeerata henkensä, jos he osallistuvat mielenosoituksiin.

Sotilasjuntta kaappasi vallan kuun alussa ja syrjäytti maan johtajan Aung San Suu Kyin. Ympäri maata on ollut laajoja katumielenosoituksia niin kaupungeissa kuin kylissäkin. Assistance Association for Political Prisoners -tarkkailujärjestön mukaan vallankaappauksen jälkeen on pidätetty ainakin 684 ihmistä.